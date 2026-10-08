SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kardex von vor 3 Jahren verdient

Performance im Blick

08.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Kardex-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Kardex-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 189,60 CHF. Bei einem Kardex-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,527 Kardex-Aktien. Die gehaltenen Kardex-Aktien wären am 07.10.2026 124,74 CHF wert, da der Schlussstand 236,50 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 124,74 CHF, was einer positiven Performance von 24,74 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Kardex eine Börsenbewertung in Höhe von 1,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net