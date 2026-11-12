SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kardex von vor 5 Jahren verloren

Frühes Investment

12.11.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Kardex-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Kardex-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kardex-Aktie an diesem Tag 308,50 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32,415 Kardex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 8.071,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 249,00 CHF belief. Die Abnahme von 10.000 CHF zu 8.071,31 CHF entspricht einer negativen Performance von 19,29 Prozent.

Kardex wurde am Markt mit 1,97 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net