Kardex-Performance

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kardex-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Kardex-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Kardex-Aktie bei 273,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,656 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (209,00 CHF), wäre die Investition nun 764,17 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,58 Prozent.

Insgesamt war Kardex zuletzt 1,71 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net