SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren bedeutet

Rentable Klingelnberg-Investition?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Klingelnberg-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Klingelnberg-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Klingelnberg-Papier bei 20,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 500,000 Klingelnberg-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.550,00 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Anteils am 30.06.2026 auf 11,10 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44,50 Prozent eingebüßt.

Klingelnberg markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 95,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net