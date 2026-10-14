SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Klingelnberg-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Klingelnberg-Investition

14.10.26 10:01 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Klingelnberg-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 14.10.2025 wurde die Klingelnberg -Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Klingelnberg-Anteile bei 10,95 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 913,242 Klingelnberg-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (10,30 CHF), wäre die Investition nun 9.406,39 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,94 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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