SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Klingelnberg-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Klingelnberg-Aktie Investoren gebracht.
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Am 14.10.2025 wurde die Klingelnberg-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Klingelnberg-Anteile bei 10,95 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 913,242 Klingelnberg-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (10,30 CHF), wäre die Investition nun 9.406,39 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,94 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Klingelnberg betrug jüngst 91,92 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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