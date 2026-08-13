SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor einem Jahr angefallen

Rentabler Klingelnberg-Einstieg?

19.08.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Klingelnberg-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Klingelnberg-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,75 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Klingelnberg-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,843 Klingelnberg-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 90,98 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9,02 Prozent.

Insgesamt war Klingelnberg zuletzt 104,40 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net