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SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Klingelnberg-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Klingelnberg AG
12.00 EUR 0.10 EUR 0.84 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Klingelnberg-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,75 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Klingelnberg-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,843 Klingelnberg-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 90,98 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9,02 Prozent.

Insgesamt war Klingelnberg zuletzt 104,40 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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