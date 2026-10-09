SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Komax von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Komax-Aktie gebracht.
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Vor 1 Jahr wurde das Komax-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 67,10 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Komax-Aktie investierten, hätten nun 1,490 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 79,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 118,78 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 18,78 Prozent.
Komax wurde jüngst mit einem Börsenwert von 426,50 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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