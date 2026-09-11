SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Kudelski-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurden Kudelski-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 18,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 537,634 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 680,11 CHF, da sich der Wert einer Kudelski-Aktie am 10.09.2026 auf 1,27 CHF belief. Damit wäre die Investition 93,20 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Kudelski eine Marktkapitalisierung von 73,09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kudelski
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kudelski
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Kudelski Aktie News
Kudelski Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kudelski nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.13
|Kudelski halten
|Vontobel Research
|23.11.12
|Kudelski sell
|UBS AG
|24.08.12
|Kudelski hold
|Vontobel Research
|22.08.12
|Kudelski sell
|UBS AG
|21.08.12
|Kudelski hold
|Vontobel Research