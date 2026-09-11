SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 10 Jahren eingebracht

Profitabler Kudelski-Einstieg?

11.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Kudelski-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden Kudelski-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 18,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 537,634 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 680,11 CHF, da sich der Wert einer Kudelski-Aktie am 10.09.2026 auf 1,27 CHF belief. Damit wäre die Investition 93,20 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Kudelski eine Marktkapitalisierung von 73,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net