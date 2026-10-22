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Rentable Kuros (Kuros Biosciences)-Anlage?

SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kuros (Kuros Biosciences)
19.99 EUR 0.44 EUR 2.25 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,15 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,512 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 19,44 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 904,19 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 804,19 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) bezifferte sich zuletzt auf 744,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.02.11 Cytos Biotechnology hold Vontobel Research
29.10.10 Cytos Biotechnology hold Vontobel Research
29.10.10 Cytos Biotechnology hold Vontobel Research
23.07.10 Cytos Biotechnology hold Vontobel Research
22.07.10 Cytos Biotechnology hold Vontobel Research

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