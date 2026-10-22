SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,15 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,512 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 19,44 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 904,19 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 804,19 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) bezifferte sich zuletzt auf 744,48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kuros (Kuros Biosciences)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kuros (Kuros Biosciences)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen