SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Rentable Kuros (Kuros Biosciences)-Anlage?

22.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,15 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,512 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 19,44 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 904,19 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 804,19 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) bezifferte sich zuletzt auf 744,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net