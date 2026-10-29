SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier statt. Der Schlusskurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,56 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investierten, hätten nun 60,393 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 20,94 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.264,63 CHF wert. Mit einer Performance von +26,46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) bezifferte sich zuletzt auf 831,60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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