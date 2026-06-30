SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren verloren

Rentable Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anlage?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Landis+Gyr (Landis Gyr) gewesen.

Am 01.07.2023 wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier bei 76,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investierten, hätten nun 130,208 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 5.638,02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 43,30 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 43,62 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net