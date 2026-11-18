SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 72,85 CHF. Wer vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert hat, hat nun 13,727 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 55,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 759,09 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 24,09 Prozent.
Alle Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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