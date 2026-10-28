SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie bei 63,55 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,736 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 851,30 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 27.10.2026 auf 54,10 CHF belief. Aus 1.000 CHF wurden somit 851,30 CHF, was einer negativen Performance von 14,87 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Landis+Gyr (Landis Gyr) eine Marktkapitalisierung von 1,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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