Profitabler lastminutecom-Einstieg?

Investoren, die vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

lastminutecom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,20 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die lastminutecom-Aktie investiert, befänden sich nun 255,102 lastminutecom-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.295,92 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 77,04 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte lastminutecom einen Börsenwert von 93,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net