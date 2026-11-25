SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in lastminutecom von vor 5 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
lastminutecom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,20 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die lastminutecom-Aktie investiert, befänden sich nun 255,102 lastminutecom-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.295,92 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 77,04 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte lastminutecom einen Börsenwert von 93,30 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf lastminute.com
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf lastminute.com
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen