SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor einem Jahr eingebracht

lastminutecom-Investment im Blick

11.11.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die lastminutecom-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem lastminutecom-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des lastminutecom-Papiers betrug an diesem Tag 14,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die lastminutecom-Aktie investierten, hätten nun 7,042 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 9,74 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,59 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,41 Prozent eingebüßt.

lastminutecom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 103,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net