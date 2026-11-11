DAX 26.531 +0,7%ESt50 6.370 +0,7%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,67 +0,3%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.072 +0,1%Euro 1,1138 -0,3%Öl 92,6 +1,2%Gold 4.050 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
lastminutecom-Investment im Blick

SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die lastminutecom-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
lastminute.com N.V.
10.30 EUR -0.40 EUR -3.74 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem lastminutecom-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des lastminutecom-Papiers betrug an diesem Tag 14,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die lastminutecom-Aktie investierten, hätten nun 7,042 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 9,74 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,59 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,41 Prozent eingebüßt.

lastminutecom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 103,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle lastminute.com Aktie News

Werbung

lastminute.com Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für lastminute.com nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.