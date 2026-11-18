Rentabler lastminutecom-Einstieg?

Bei einem frühen Investment in lastminutecom-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der lastminutecom-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die lastminutecom-Aktie letztlich bei 25,00 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 40,000 lastminutecom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 368,00 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Anteils am 17.11.2026 auf 9,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,20 Prozent verringert.

Am Markt war lastminutecom jüngst 98,79 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net