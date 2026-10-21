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SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine lastminutecom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in lastminutecom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
lastminute.com N.V.
9.75 EUR 0.05 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem lastminutecom-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die lastminutecom-Anteile bei 21,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,673 lastminutecom-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 42,90 CHF, da sich der Wert einer lastminutecom-Aktie am 20.10.2026 auf 9,18 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -57,10 Prozent.

lastminutecom wurde am Markt mit 97,34 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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