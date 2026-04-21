SPI-Papier Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor 10 Jahren verloren

Profitable Leclanche (Leclanché SA)-Anlage?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Leclanche (Leclanché SA)-Papier investiert hätte, hätte er nun 357,143 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 0,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35,36 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 96,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Leclanche (Leclanché SA) belief sich zuletzt auf 146,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net