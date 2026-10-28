SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 3 Jahren gekostet

Frühe Investition

28.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Leonteq-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Leonteq-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Leonteq-Anteile bei 37,40 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,674 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 54,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -45,99 Prozent.

Insgesamt war Leonteq zuletzt 357,75 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net