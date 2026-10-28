SPI-Papier Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 3 Jahren gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Leonteq-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Leonteq-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Leonteq-Anteile bei 37,40 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Leonteq-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,674 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.10.2026 54,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -45,99 Prozent.
Insgesamt war Leonteq zuletzt 357,75 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Leonteq
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Leonteq
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen