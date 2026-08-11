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Liechtensteinische Landesbank-Anlage unter der Lupe

SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
117.60 EUR -0.40 EUR -0.34 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Liechtensteinische Landesbank-Anteile betrug an diesem Tag 61,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 163,934 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18.327,87 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Anteils am 17.08.2026 auf 111,80 CHF belief. Mit einer Performance von +83,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Liechtensteinische Landesbank betrug jüngst 3,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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