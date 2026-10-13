SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Liechtensteinische Landesbank-Investment verdienen können.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Liechtensteinische Landesbank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,625 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.765,63 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Papiers am 12.10.2026 auf 113,00 CHF belief. Mit einer Performance von +76,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Liechtensteinische Landesbank zuletzt 3,41 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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