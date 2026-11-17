SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Liechtensteinische Landesbank-Einstiegs gewesen.
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Vor 5 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Liechtensteinische Landesbank-Papier an diesem Tag 52,50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Liechtensteinische Landesbank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,905 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Die gehaltenen Liechtensteinische Landesbank-Anteile wären am 16.11.2026 228,95 CHF wert, da der Schlussstand 120,20 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 128,95 Prozent gleich.
Insgesamt war Liechtensteinische Landesbank zuletzt 3,64 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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