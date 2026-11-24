Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investment in Liechtensteinische Landesbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Liechtensteinische Landesbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 41,75 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,952 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Liechtensteinische Landesbank-Papiers auf 117,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.816,77 CHF wert. Mit einer Performance von +181,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Liechtensteinische Landesbank wurde am Markt mit 3,55 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net