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SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Luzerner Kantonalbank-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Luzerner Kantonalbank AG
122.00 EUR 2.00 EUR 1.67 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 81,44 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,228 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 141,22 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Papiers am 24.07.2026 auf 115,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,22 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Luzerner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 5,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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