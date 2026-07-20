SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Performance im Blick

27.07.26 10:01 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Luzerner Kantonalbank-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Luzerner Kantonalbank -Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 81,44 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,228 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 141,22 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Papiers am 24.07.2026 auf 115,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,22 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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