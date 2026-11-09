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SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Luzerner Kantonalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Luzerner Kantonalbank gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Luzerner Kantonalbank AG
139.00 EUR -1.00 EUR -0.71 %
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Am 09.11.2023 wurde die Luzerner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Luzerner Kantonalbank-Anteile an diesem Tag 71,40 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Luzerner Kantonalbank-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,401 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Luzerner Kantonalbank-Aktie auf 129,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181,23 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,23 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Luzerner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 6,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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