SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren MCH-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
MCH-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der MCH-Anteile betrug an diesem Tag 12,53 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 CHF in die MCH-Aktie investierten, hätten nun 79,810 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 545,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,84 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,41 Prozent.
Jüngst verzeichnete MCH eine Marktkapitalisierung von 211,71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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