SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MCH-Investmentbeispiel

07.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren MCH-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

MCH -Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der MCH-Anteile betrug an diesem Tag 12,53 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 CHF in die MCH-Aktie investierten, hätten nun 79,810 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 545,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,84 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,41 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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