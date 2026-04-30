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SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medacta von vor einem Jahr eingefahren

01.05.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Medacta eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Medacta-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 133,20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,751 Medacta-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 141,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,31 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,31 Prozent angewachsen.

Der Erstkurs des Medacta-Anteils belief sich damals auf 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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