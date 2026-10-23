SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Medacta von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medacta-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Medacta-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 105,80 CHF. Bei einem Medacta-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,452 Medacta-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.126,65 CHF, da sich der Wert einer Medacta-Aktie am 22.10.2026 auf 119,20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 12,67 Prozent gesteigert.
Der erste festgestellte Kurs der Medacta-Aktie lag damals bei 104,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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