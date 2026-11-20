SPI-Papier Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medacta von vor 3 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Medacta-Aktien verlieren können.
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Am 20.11.2023 wurde die Medacta-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 117,40 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 85,179 Medacta-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 103,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.773,42 CHF wert. Mit einer Performance von -12,27 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Medacta-Aktie auf 104,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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