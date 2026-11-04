SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 3 Jahren eingefahren

Rentable Medartis-Anlage?

04.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Medartis eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Medartis-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Medartis-Aktie letztlich bei 76,70 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 130,378 Medartis-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.898,31 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Anteils am 03.11.2026 auf 106,60 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 13.898,31 CHF, was einer positiven Performance von 38,98 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Medartis belief sich zuletzt auf 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net