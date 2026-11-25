SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medartis von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Medartis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medartis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Medartis-Papier an diesem Tag 79,40 CHF wert. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 125,945 Medartis-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.559,19 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Papiers am 24.11.2026 auf 115,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45,59 Prozent.
Medartis war somit zuletzt am Markt 1,44 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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