Frühe Investition

Vor Jahren Medartis-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Medartis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Medartis-Papier an diesem Tag 79,40 CHF wert. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 125,945 Medartis-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.559,19 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Papiers am 24.11.2026 auf 115,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45,59 Prozent.

Medartis war somit zuletzt am Markt 1,44 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net