SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Medmix-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Medmix-Investment im Blick

11.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Medmix gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Medmix-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Medmix-Papier bei 8,72 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Medmix-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,468 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 119,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,46 CHF belief. Damit wäre die Investition 19,95 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Medmix zuletzt 432,49 Mio. CHF wert. Die Erstnotiz des Medmix-Anteils fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Medmix-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net