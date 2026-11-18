Lohnende Medmix-Anlage?

Bei einem frühen Investment in Medmix-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Medmix-Aktie statt. Der Schlusskurs der Medmix-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,04 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medmix-Aktie investiert, befänden sich nun 52,521 Medmix-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 10,26 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 538,87 CHF wert. Mit einer Performance von -46,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Medmix zuletzt 424,65 Mio. CHF wert. Das Medmix-Papier wurde am 30.09.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Medmix-Aktie bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net