SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medmix von vor einem Jahr bedeutet

Lohnendes Medmix-Investment?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Medmix-Aktie Anlegern gebracht.

Die Medmix-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,02 CHF. Bei einem Medmix-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,980 Medmix-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 90,62 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Anteils am 26.05.2026 auf 9,08 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,38 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Medmix bezifferte sich zuletzt auf 359,78 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Medmix-Anteile an der Börse SWX war der 30.09.2021. Zum Börsendebüt der Medmix-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net