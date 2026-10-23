SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Meier Tobler-Einstiegs gewesen.
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Vor 3 Jahren wurden Meier Tobler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Meier Tobler-Aktie an diesem Tag bei 29,80 CHF. Bei einem Meier Tobler-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,557 Meier Tobler-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 1.177,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 35,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,79 Prozent vermehrt.
Am Markt war Meier Tobler jüngst 381,24 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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