SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meier Tobler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Meier Tobler-Aktie gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Meier Tobler-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Meier Tobler-Aktie bei 31,51 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,174 Meier Tobler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (45,15 CHF), wäre die Investition nun 143,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,29 Prozent gesteigert.
Meier Tobler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 487,41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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