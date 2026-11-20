Meier Tobler-Performance im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Meier Tobler-Aktien gewesen.

Am 20.11.2023 wurde das Meier Tobler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35,80 CHF. Bei einem Meier Tobler-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 279,330 Meier Tobler-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.625,70 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 26,26 Prozent.

Der Börsenwert von Meier Tobler belief sich zuletzt auf 487,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net