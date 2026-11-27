Lohnende Meier Tobler-Anlage?

Vor Jahren in Meier Tobler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Meier Tobler-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 17,65 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,666 Meier Tobler-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2026 auf 45,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 256,09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 156,09 Prozent gesteigert.

Meier Tobler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 488,59 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net