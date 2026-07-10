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Rentables Meier Tobler-Investment?

SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Meier Tobler-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meier Tobler
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Meier Tobler-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 27,78 CHF wert. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Meier Tobler-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 359,962 Meier Tobler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.788,75 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 16.07.2026 auf 32,75 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 17,89 Prozent.

Der Meier Tobler-Wert an der Börse wurde auf 350,35 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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