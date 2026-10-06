SPI-Papier METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in METALL ZUG eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades METALL ZUG-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen METALL ZUG-Anteile an diesem Tag bei 2.155,41 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,464 METALL ZUG-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 856,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 397,14 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 60,29 Prozent.
Jüngst verzeichnete METALL ZUG eine Marktkapitalisierung von 1,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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