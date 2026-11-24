Lukratives METALL ZUG-Investment?

Wer vor Jahren in METALL ZUG-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde das METALL ZUG-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das METALL ZUG-Papier bei 1.990,00 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,025 METALL ZUG-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 4.155,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 827,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,44 Prozent abgenommen.

Insgesamt war METALL ZUG zuletzt 1,64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net