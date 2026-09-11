SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Mikron eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 11.09.2023 wurde die Mikron-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,65 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mikron-Aktie investiert, befänden sich nun 79,051 Mikron-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 16,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.288,54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,85 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Mikron bezifferte sich zuletzt auf 268,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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