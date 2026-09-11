DAX 25.417 +0,2%ESt50 6.291 +0,4%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 10,06 +0,8%Nas 26.082 -0,7%Bitcoin 66.549 +0,7%Euro 1,1605 -0,1%Öl 106,1 -1,4%Gold 4.344 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentables Mikron-Investment?

SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Mikron eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mikron AG (Mikron Technology)
17.00 EUR -0.10 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Am 11.09.2023 wurde die Mikron-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,65 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mikron-Aktie investiert, befänden sich nun 79,051 Mikron-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 16,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.288,54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,85 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Mikron bezifferte sich zuletzt auf 268,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Mikron Aktie News

Werbung

Mikron Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mikron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.09.12 Mikron hold Vontobel Research
20.07.12 Mikron hold Vontobel Research
22.07.11 Mikron hold Vontobel Research
16.03.11 Mikron hold Vontobel Research
11.03.11 Mikron hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.