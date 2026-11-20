MindMaze Therapeutics-Investition im Blick

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurden MindMaze Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,333 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MindMaze Therapeutics-Aktie auf 0,13 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1,11 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 1,11 CHF, was einer negativen Performance von 98,90 Prozent entspricht.

Der MindMaze Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 22,86 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net