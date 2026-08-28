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Lukratives MindMaze Therapeutics-Investment?

SPI-Papier MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine MindMaze Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MindMaze Therapeutics
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Heute vor 1 Jahr wurde die MindMaze Therapeutics-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,80 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 357,143 MindMaze Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 61,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,17 CHF belief. Damit wäre die Investition um 93,81 Prozent gesunken.

MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 31,29 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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