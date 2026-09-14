SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen mobilezone-Investment gewesen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der mobilezone-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13,42 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die mobilezone-Aktie investiert, befänden sich nun 74,516 mobilezone-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 931,45 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6,86 Prozent vermindert.
Der Marktwert von mobilezone betrug jüngst 538,80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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