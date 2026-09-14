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mobilezone-Investmentbeispiel

SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen mobilezone-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
mobilezone ag
13.08 EUR -0.06 EUR -0.46 %
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der mobilezone-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13,42 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die mobilezone-Aktie investiert, befänden sich nun 74,516 mobilezone-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 931,45 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6,86 Prozent vermindert.

Der Marktwert von mobilezone betrug jüngst 538,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.09.12 mobilezone hold Vontobel Research
24.08.12 mobilezone hold Vontobel Research
20.12.11 mobilezone hold Vontobel Research
19.08.11 mobilezone hold Vontobel Research
11.03.11 mobilezone hold Vontobel Research

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