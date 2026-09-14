SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 3 Jahren verloren

mobilezone-Investmentbeispiel

14.09.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen mobilezone-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der mobilezone -Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13,42 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die mobilezone-Aktie investiert, befänden sich nun 74,516 mobilezone-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 931,45 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6,86 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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