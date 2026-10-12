SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in mobilezone von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen mobilezone-Investment verlieren können.
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Das mobilezone-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren mobilezone-Anteile an diesem Tag 13,66 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 CHF in die mobilezone-Aktie investierten, hätten nun 732,064 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 8.755,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,96 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 12,45 Prozent.
Insgesamt war mobilezone zuletzt 516,68 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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