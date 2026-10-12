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SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in mobilezone von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen mobilezone-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
mobilezone ag
12.68 EUR -0.06 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen

Das mobilezone-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren mobilezone-Anteile an diesem Tag 13,66 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 CHF in die mobilezone-Aktie investierten, hätten nun 732,064 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 8.755,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,96 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 12,45 Prozent.

Insgesamt war mobilezone zuletzt 516,68 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.09.12 mobilezone hold Vontobel Research
24.08.12 mobilezone hold Vontobel Research
20.12.11 mobilezone hold Vontobel Research
19.08.11 mobilezone hold Vontobel Research
11.03.11 mobilezone hold Vontobel Research

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