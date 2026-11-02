DAX 25.911 +0,4%ESt50 6.162 +0,5%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,30 +0,3%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.462 -0,9%Euro 1,1212 +0,1%Öl 108,7 -7,6%Gold 3.897 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Molecular Partners-Investition im Blick

SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Molecular Partners-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Molecular Partners AG
3.16 EUR -0.06 EUR -1.86 %
Charts | News | Analysen

Die Molecular Partners-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Molecular Partners-Papier an diesem Tag bei 23,40 CHF. Wer vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hat, hat nun 42,735 Anteile im Depot. Die gehaltenen Molecular Partners-Papiere wären am 30.10.2026 123,50 CHF wert, da der Schlussstand 2,89 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 87,65 Prozent.

Molecular Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 110,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Molecular Partners Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Molecular Partners Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Molecular Partners nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.