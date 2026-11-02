SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molecular Partners-Investment von vor 10 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in Molecular Partners-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Die Molecular Partners-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Molecular Partners-Papier an diesem Tag bei 23,40 CHF. Wer vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hat, hat nun 42,735 Anteile im Depot. Die gehaltenen Molecular Partners-Papiere wären am 30.10.2026 123,50 CHF wert, da der Schlussstand 2,89 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 87,65 Prozent.
Molecular Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 110,67 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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