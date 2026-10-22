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Rentabler Montana Aerospace-Einstieg?

SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Montana Aerospace-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Montana Aerospace
24.60 EUR -0.60 EUR -2.38 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Montana Aerospace-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Montana Aerospace-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,16 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 984,252 Montana Aerospace-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Montana Aerospace-Papiers auf 23,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23.326,77 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 133,27 Prozent vermehrt.

Montana Aerospace wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,48 Mrd. CHF gelistet. Montana Aerospace-Anteile wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Montana Aerospace-Anteils auf 29,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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