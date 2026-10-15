SPI-Papier Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr verloren

Montana Aerospace-Performance im Blick

15.10.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Montana Aerospace-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 15.10.2025 wurden Montana Aerospace-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Montana Aerospace-Aktie bei 26,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,168 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 23,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 896,95 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 10,31 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Montana Aerospace einen Börsenwert von 1,45 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Montana Aerospace-Aktie fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Montana Aerospace-Aktie auf 29,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net