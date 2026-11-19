Rentables Montana Aerospace-Investment?

Vor Jahren in Montana Aerospace eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Montana Aerospace-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,579 Montana Aerospace-Aktien im Depot. Die gehaltenen Montana Aerospace-Anteile wären am 18.11.2026 147,37 CHF wert, da der Schlussstand 22,40 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,37 Prozent zugenommen.

Montana Aerospace erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,41 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Montana Aerospace-Papiere fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Montana Aerospace-Anteils bei 29,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net